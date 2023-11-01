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05:04, 1 ноября 2023Из жизни

Мужчина уличил жену в измене с помощью камеры наблюдения

Фото: Siarhei Horbach / Unsplash

Мужчина раскрыл измену жены с помощью камеры наблюдения, установленной в дверном звонке. Об этом сообщает New York Post.

Друг мужчины рассказал о произошедшем на британском сайте знакомств Illicit Encounters, созданном для женатых мужчин и замужних женщин. По его словам, приятель узнал о романе жены, когда увидел ее любовника на записи с камеры наблюдения. Женщина тепло встретила мужчину, и ее муж понял, что она завела роман на стороне.

Многие пользователи осудили женщину, посчитав, что она не должна была приводить любовника в свой дом. «Кто в здравом уме изменяет и делает это у себя дома? Они что, с ума сошли?!» — пишет один человек.

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Эксперт по отношениям Джессика Леони, работающая в Illicit Encounters, утверждает, что люди часто используют камеры наблюдения, чтобы вычислить партнеров-изменников. Помимо этого, подозревающие возлюбленных в неверности партнеры используют умные часы и колонки, пытаясь раскрыть измену.

Ранее сообщалось, что пользовательница сети раскрыла измену мужа, подслушав его телефонный разговор после визита к врачу. Женщина призналась, что сперва растерялась, услышав телефонный разговор партнера.

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      Алиса Удовик
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