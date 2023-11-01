NBC: Северная Корея закроет более десятка посольств по всему миру

Северная Корея закроет более десятка посольств по всему миру, в том числе в Испании, Гонконге и ряде стран Африки. Об этом сообщает NBC News.

Это решение может привести к закрытию 25 процентов дипмиссий Пхеньяна. Отмечается, что закрытие дипломатических представительств КНДР связано с международными санкциями, тенденцией Пхеньяна к отказу от глобального взаимодействия и ослаблением северокорейской экономики.

Министерство объединения Южной Кореи, которое занимается межкорейскими делами, отметило, что из-за санкций северокорейский бизнес по зарабатыванию иностранной валюты «застопорился», что затрудняет дальнейшее содержание посольств. «Это может свидетельствовать о сложной экономической ситуации в Северной Корее, где трудно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами», — указали в министерстве.

Ранее разведки США и Южной Кореи заподозрили КНДР в разработке новой разведывательной ракеты.

Сеул и Вашингтон полагают, что эта активность является признаком того, что КНДР с большой вероятностью проводит испытания двигателя ракеты-носителя спутника. Тем не менее разведки США и Южной Кореи не смогли зафиксировать сами испытания, поскольку их могут проводить в тайном месте.