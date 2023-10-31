Разведка США и РК заподозрили КНДР в разработке новой ракеты

Dong-a Ilbo: КНДР тайно доработает двигатель новой разведывательной ракеты

Разведки США и Южной Кореи (РК) заподозрили КНДР в разработке новой разведывательной ракеты. Об этом пишет Dong-a Ilbo.

«В последнее время на космодроме Тончханни с помощью спутников и других средств наблюдения Южной Кореи и США несколько раз было зафиксировано перемещение топлива для двигательной установки ракеты», — сказано в материале.

Сеул и Вашингтон полагают, что эта активность является признаком того, что КНДР с большой вероятностью проводит испытания двигателя ракеты-носителя спутника, говорится в статье. Тем не менее разведки США и Южной Кореи не смогли зафиксировать сами испытания, поскольку их могут проводить в тайном месте.

По мнению властей двух стран, решающим фактором в провале первых двух запусков стал сильный дефект в двигателе второй ступени и до полного решения этой проблемы проведение очередного запуска будет проблематично. В связи с этим Вашингтон и Сеул полагают, что Пхеньян планирует устранить технические сложности с помощью России.

На новой площадке космодрома Тончханни продолжаются работы по поддержанию готовности к старту. Возможно, что КНДР вскоре решит все вопросы с двигателем и в ноябре осуществит новый запуск, считают в США и РК.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Япония, Южная Корея и США сформировали азиатскую версию НАТО. Подобный союз служит ключевой причиной войн и агрессии, добавил он. Лидер КНДР также назвал партнерство трех стран самой большой угрозой.