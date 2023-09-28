Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО

Ким Чен Ын: Япония, Южная Корея и США сформировали азиатскую версию НАТО

Лидер КНДР Ким Чен Ын на выступлении в рамках 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». Его слова приводит ТАСС, ссылаясь на государственное радио «Голос Кореи».

Политик подчеркнул, что создание «трехстороннего военного союза» Японии, Южной Кореи и США привело к появлению «азиатской версии НАТО». Подобный союз служит ключевой причиной войн и агрессии, добавил он. Лидер КНДР также назвал партнерство трех стран «самой большой угрозой».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в создании новых военных союзов. По его словам, Белый дом формирует подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), «тройки» США — Япония — Республика Корея, а также «четверки» Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон.