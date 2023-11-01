Депутата Заксобрания российского региона задержали за вымогательство взятки

В Красноярске задержали регионального депутата Глискова за вымогательство взятки

В Красноярске правоохранители задержали руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании края Александра Глискова. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентария подозревают в вымогательстве взятки. Уголовным делом в отношении Глискова занимается управление Следственного комитета на транспорте.

В официальном Telegram-канале депутата подтвердили его задержание. Коллеги мужчины написали, что Глисков был задержан утром 1 ноября, а в офисе партии идут обыски.

Александр Глисков стал депутатом Заксобрания Красноярского края в 2016 году. В сентябре 2023-го он баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Парламентарий набрал 11,32 процента и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему тогда пост врио губернатора.

Ранее в Челябинске сотрудники ФСБ задержали депутата городской думы Виталия Паутова по подозрению в передаче взятки работникам мэрии.