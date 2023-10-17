ФСБ задержала депутата городской думы российского региона за передачу взятки

В Челябинске ФСБ задержала депутата гордумы Паутова за передачу взятки в мэрию

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали депутата городской думы Виталия Паутова по подозрению в передаче взятки работникам мэрии. Об этом сообщает Ura.ru.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По предварительным данным, сумма взятки была около двух миллионов рублей.

По информации источника агентства, Паутов передавал деньги за незаконное получение разрешения на строительство дома. Он был посредником между руководителем строительной фирмы, который захотел строить жилой объект на территории, принадлежащей мэрии, и сотрудниками администрации города.

В 2004 году Паутов был избран председателем руководящего Совета челябинской региональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией». Он до сих пор возглавляет эту организацию.

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