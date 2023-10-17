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09:16, 17 октября 2023Силовые структуры

Бывший российский министр нанес ущерб бюджету на сумму 61 миллион рублей

В Сахалинской области осудят экс-министра за ущерб бюджету на сумму 61 млн руб

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина проходит обвиняемым по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ. Его дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

По версии следствия, действия экс-министра нанесли ущерб бюджету на сумму 61 миллион рублей. С мая 2017 по декабрь 2022 года обвиняемый занимался приобретением здания бывшей гостиницы «Чайка» в Холмске и земельного участка под ним, чтобы разместить там детскую поликлинику. При этом здание было непригодно для эксплуатации, а размещать в нем медицинское учреждение было невозможно. В результате гостиница была демонтирована.

Ранее в Омской области началось судебное рассмотрение дела российского чиновника, обвиняемого в халатности, получении взятки и даче взятки.

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