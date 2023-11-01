Девушка решила стать кошкой и уже начала трансформацию

Девушка из Италии решила превратить себя в человекообразную кошку и уже начала трансформацию. Об этом пишет New York Post.

22-летняя итальянка Кьяра Дель Абате внесла в свое тело более 20 изменений, многие из которых направлены на то, чтобы внешне напоминать кошку. Абате активно публикует видео в социальной сети TikTok, где ролики о ее трансформации набирают миллионы просмотров.

По словам девушки, стать кошкой ее вдохновили поклонники и подписчики, которые говорили ей, что она напоминает это животное. «Думаю, женщина-кошка — это подходящая для меня трансформация, потому что я никогда не хотела выглядеть мультяшно. Я всегда любила кошек и думаю, что буду выглядеть круто и смело с правильными модификациями», — рассказала Абате журналистам.

Специально для сходства с кошкой девушка заострила уши, сделала перманентную подводку глаз, зататуировала белки глаз зеленым цветом, а также регулярно делает маникюр, напоминающий кошачьи когти. В будущем Абате планирует разрезать верхнюю губу, изменить форму зубов и сделать операцию на глазах, чтобы придать им более вытянутую, «кошачью» форму. Кроме того, у девушки будет хвост-имплант и много новых татуировок для имитации шерсти.

Абате начала менять свой внешний вид еще в 11 лет, тогда она сделала первый пирсинг и растяжку мочки. Сейчас на теле девушки более 72 проколов в разных местах. Диаметр проколов в верхней губе составляет почти сантиметр. Абате также сделала операцию по раздвоению языка, блефаропластику и удалила соски. У нее на голове две пары подкожных имплантов в виде рожек. Еще несколько имплантов-горошин она вживила в половые губы.

Итальянка говорит, что уже привыкла к боли от операций, пирсинга и татуировок, и это не останавливает ее от дальнейших изменений внешности. При этом ее внешний вид привлекает к себе много внимания, в том числе и у хейтеров. Однако Абате говорит, что большинство комментариев позитивные, а осуждение других людей ее не беспокоит.

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