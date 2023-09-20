Мечтающая стать драконом женщина избавилась от носа из-за Гарри Поттера

Жительница США избавилась от носа из-за персонажа фильмов о Гарри Поттере

Жительница США совершила десятки пластических операций и избавилась от носа, чтобы стать похожей на бесполого дракона. Об этом пишет Daily Star.

61-летняя Тиамат Медуза, которая также называет себя Легионом, потратила более 60 тысяч долларов, чтобы максимально походить на дракона. Женщина разрезала надвое язык, вживила себе рога и покрыла тело татуировками в виде чешуи. Она также удалила ушные раковины и окрасила белки глаз в зеленый цвет. Ее главная цель, как она сама говорит, — «стать бесполым драконом».

Одной из последних операций Медузы стало «уплощение» носа. Хирурги почти целиком сгладили его так, чтобы осталось видно лишь ноздри. Это сделало лицо еще больше похожим на змеиное или драконье. Медуза рассказала журналистам, что дополнительной причиной для такой модификации стали фильмы о Гарри Поттере, где появляется Волан-де-Морт. Легион сразу влюбилась в этого отрицательного персонажа, напоминающего змею, и захотела стать похожей на него. «Я хотела бы выйти замуж за Волан-де-Морта, мы стали бы отличной парой», — считает она.

Ранее сообщалось, что девушка из Нидерландов, покрывшая большую часть тела татуировками ради борьбы с детскими травмами, выкрасила белки глаз в фиолетовый цвет. По словам девушки, татуировки дарят ей уверенность и заставляют чувствовать себя самостоятельной личностью.