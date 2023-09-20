Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:08, 20 сентября 2023Из жизни

Мечтающая стать драконом женщина избавилась от носа из-за Гарри Поттера

Жительница США избавилась от носа из-за персонажа фильмов о Гарри Поттере

Фото: @dragonladymedusa

Жительница США совершила десятки пластических операций и избавилась от носа, чтобы стать похожей на бесполого дракона. Об этом пишет Daily Star.

61-летняя Тиамат Медуза, которая также называет себя Легионом, потратила более 60 тысяч долларов, чтобы максимально походить на дракона. Женщина разрезала надвое язык, вживила себе рога и покрыла тело татуировками в виде чешуи. Она также удалила ушные раковины и окрасила белки глаз в зеленый цвет. Ее главная цель, как она сама говорит, — «стать бесполым драконом».

Одной из последних операций Медузы стало «уплощение» носа. Хирурги почти целиком сгладили его так, чтобы осталось видно лишь ноздри. Это сделало лицо еще больше похожим на змеиное или драконье. Медуза рассказала журналистам, что дополнительной причиной для такой модификации стали фильмы о Гарри Поттере, где появляется Волан-де-Морт. Легион сразу влюбилась в этого отрицательного персонажа, напоминающего змею, и захотела стать похожей на него. «Я хотела бы выйти замуж за Волан-де-Морта, мы стали бы отличной парой», — считает она.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Ранее сообщалось, что девушка из Нидерландов, покрывшая большую часть тела татуировками ради борьбы с детскими травмами, выкрасила белки глаз в фиолетовый цвет. По словам девушки, татуировки дарят ей уверенность и заставляют чувствовать себя самостоятельной личностью.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-34 упал в российском регионе

    Власти Карабаха заявили о готовности принять меры по защите населения

    Непобежденный дагестанский боец подписал контракт с UFC

    Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей

    В Запорожской области рассказали об отступлении ВСУ от Старомайорского

    В МИД КНР высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Трое россиян получили сроки за изготовление 44 килограммов наркотиков

    Дороги в российском регионе засыпало снегом

    Тамбовчанин приехал за килограммами наркотиков в подмосковный лес

    Польша засомневалась в способности Киева справиться с эмбарго на овощи и фрукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости