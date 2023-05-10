Девушка выкрасила белки глаз фиолетовым ради борьбы с детскими травмами

Daily Mirror: тату-мастер забила черным большую часть тела и сделала белки фиолетовыми

Девушка из Нидерландов, покрывшая большую часть тела татуировками ради борьбы с детскими травмами, выкрасила белки глаз в фиолетовый цвет. Как сообщает Daily Mirror, необычная внешность любительницы татуировок вызывает постоянные нападки со стороны интернет-троллей.

Суара Алам сделала первую татуировку, когда ей было 29 лет, но, пожелав впоследствии перекрыть изображение льва, она пошла на экстремальные изменения. Голландка решила целиком забить руки и предплечья черной краской — сделать так называемые «рукава». Вскоре после этого Алам стала профессиональным тату-мастером.

Сейчас татуировщице 39 лет, и за 10 лет она забила черным не только руки, но и шею, грудь и спину. Недавнее и самое любимое дополнение внешности Алам — фиолетовые белки глаз.

Женщина призналась, что, несмотря на то что татуировки и пирсинг дарят ей чувство уверенности, в последнее время она страдает от комментариев интернет-троллей, которые выбрали ее своей жертвой из-за необычной внешности. Ее татуировки и фиолетовые глаза стали для них поводом писать на ее страничках в соцсетях, что «видимо, конец мира уже близок».

Могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, потому что я люблю глубокий фиолетовый цвет. Говорят, что глаза — это зеркало души. Я верю, что моя душа излучает этот прекрасный фиолетовый цвет. С фиолетовой татуировкой на белках глаз я демонстрирую миру свои истинные краски Суара Алам татуировщица

Некоторые юзеры, глядя на татуировки Алам, начали обвинять ее в «блэкфишинге». Люди сочли, что ее стремление покрыть большую площадь тела темной краской связано с желанием идентифицировать себя как темнокожую. Это, в свою очередь, может позволить ей играть на социальных расовых нюансах и получать выгоду от темной кожи, не будучи афроамериканкой. Алам пришлось публично извиняться после этих обвинений и объяснять, что она не хотела никого оскорбить своей внешностью, а ее татуировки имеют совсем другой оттенок по сравнению с кожей афроамериканцев.

Алам призналась, что начала свое тату-путешествие, чтобы справиться с травмами прошлого и стать новым человеком. Татуировки дарят ей уверенность и заставляют чувствовать себя самостоятельной личностью. У Алам есть сестра-близнец, с которой их часто путали в детстве и юности. Татуировки стали для женщины еще и способом отличия от сестры и возможностью перестать быть на нее похожей.

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