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20:33, 1 ноября 2023Культура

Диана Арбенина высказалась о текущей ситуации в мире новой песней

Певица Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире новой песней «Бог ушел»

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина представила акустическую версию новой песни под названием «Бог ушел», фрагмент которой она выложила в своем Telegram-канале.

В треке исполнительница, предположительно, высказалась о текущей ситуации в мире. «Сейчас уже неважно, кто уехал, а кто — дома», — спела Арбенина. В композиции автор также задалась вопросом: «Бог ушел из города и скрылся меж холмами. Что же будет, люди, что же будет, люди, с нами?»

Ранее стало известно, что на концерте Дианы Арбениной в Новосибирске отключили свет. В конце выступления неожиданно погас свет в концертном зале.

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      Сергей Равин
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