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19:24, 1 ноября 2023Мир

Дивизия ЦАХАЛ подошла к «воротам» крупнейшего города Газы

Генерал Коэн: 162-я дивизия ЦАХАЛ находится около крупнейшего города Газы

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

162-я дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится у ворот крупнейшего города сектора Газа. Об этом заявил командующий подразделением генерал Ицик Коэн, сообщает Haaretz.

«Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа», — сказал он.

Генерал отметил, что за последние пять дней ЦАХАЛ уничтожил многие мощности ХАМАС и атаковал его стратегические объекты.

Ранее израильская армия сообщила, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября нанесла удары по 11 тысячам целей в секторе Газа.

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      Семен Александров
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