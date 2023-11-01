Дивизия ЦАХАЛ подошла к «воротам» крупнейшего города Газы

Генерал Коэн: 162-я дивизия ЦАХАЛ находится около крупнейшего города Газы

162-я дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится у ворот крупнейшего города сектора Газа. Об этом заявил командующий подразделением генерал Ицик Коэн, сообщает Haaretz.

«Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа», — сказал он.

Генерал отметил, что за последние пять дней ЦАХАЛ уничтожил многие мощности ХАМАС и атаковал его стратегические объекты.

Ранее израильская армия сообщила, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября нанесла удары по 11 тысячам целей в секторе Газа.