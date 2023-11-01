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16:30, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша назвала разницу между россиянами и американцами

Кадр: Marina Mogilko / YouTube

Популярная блогерша родом из России Соня Есьман, живущая в США, сравнила российских и американских подписчиков. Разницу между ними она назвала в интервью инфлюенсерше Марине Могилько, доступном на YouTube.

«У тебя нет такого ощущения, что русскоязычные [фанаты], если ненавидят, то ненавидят, если любят, то обожают?» — обратилась Могилько к Есьман. Блогерша согласилась, что англоязычная аудитория более равнодушно относится к ней, в то время как ее русскоязычные подписчики более эмоционально реагируют на то, что она делает.

«У меня нет с ними (с американцами — прим. «Ленты.ру») таких отношений, как с русскими. Русские могут прямо наругать [меня]», — высказалась Есьман.

Блогерша также вспомнила, как администратор посвященной ей группы в соцсети «ВКонтакте» запрещала ей общаться с блогером Ромой Желудем. После того как Есьман отказалась выполнить ее требование, администратор группы заблокировала ей доступ к сообществу, посвященному ей же самой.

Ранее российский тревел-блогер рассказал о четырех странных стереотипах жителей США о России. В частности, по его словам, среди американцев существует мнение, что россияне — грубияны.

Соня Есьман — известная модель и видеоблогерша. Родилась в Санкт-Петербурге, в детстве с родителями переехала в Канаду, сейчас живет в США. На ее русскоязычный канал на платформе YouTube подписано 1,75 миллиона человек, на англоязычный — 360 тысяч человек. Прославилась благодаря роликам на русском языке о жизни в Канаде, Европе, США, а также о питании и лайфстайле.

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      Олег Давыдов
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