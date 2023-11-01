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16:52, 1 ноября 2023Культура

Фильм «Вышка» станет франшизой

Фильм «Вышка» получит два сиквела

Кадр: фильм Вышка

Триллер о выживании «Вышка», вышедший в 2022 году, станет франшизой. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что фильм получит два сиквела. На момент выхода картина стала коммерческим хитом для киностудии Lionsgate, заработав 20 миллионов долларов при бюджете в три миллиона долларов. Съемки продолжения стартуют в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что книжная серия шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» будет адаптирована в формате сериала.

«Вышка» — американский триллер о выживании 2022 года, снятый и написанный Скоттом Манном в соавторстве с Джеймсом Харрисом. Главные роли в фильме исполнили Грэйс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мейсон Гудинг и Джеффри Дин Морган. Фильм рассказывает о двух девушках, Бекки и Хантер, которые взбираются на телевышку высотой две тысячи футов и оказываются на вершине без возможности спускаться, так как лестница обрушилась из-за аварийного состояния радиомачты.

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      Варвара Кошечкина
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