«Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом

Книжная серия «Девушка с татуировкой дракона» будет адаптирована под сериал

Книжная серия шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» будет адаптирована в формате сериала. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Известно, что шоураннером будущего проекта станет Вина Суд, одна из авторов детективного многосерийного триллера «Убийство». Производством «Девушки с татуировкой дракона» занимается стриминговый сервис Amazon и студия MGM. Отмечается, что шоу не будет прямо следовать сюжету оригинального произведения Ларссона, а только возьмет название и основного персонажа — Лисбет Саландер.

В сентябре стало известно о возможном перезапуске сериала «Офис». Об этом рассказал шоураннер американской версии сериала проекта Грег Дэниелс. Отмечается, что финальное решение о ремейке будет объявлено после завершения продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США.