Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:59, 30 октября 2023Культура

«Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом

Книжная серия «Девушка с татуировкой дракона» будет адаптирована под сериал

Кадр: фильм «Девушка с татуировкой дракона»

Книжная серия шведского писателя Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» будет адаптирована в формате сериала. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Известно, что шоураннером будущего проекта станет Вина Суд, одна из авторов детективного многосерийного триллера «Убийство». Производством «Девушки с татуировкой дракона» занимается стриминговый сервис Amazon и студия MGM. Отмечается, что шоу не будет прямо следовать сюжету оригинального произведения Ларссона, а только возьмет название и основного персонажа — Лисбет Саландер.

Материалы по теме:
Шварценеггер стал лицом Netflix и впервые сыграл большую роль в сериале. Но почему «Фубар» так больно смотреть?
Шварценеггер стал лицом Netflix и впервые сыграл большую роль в сериале.Но почему «Фубар» так больно смотреть?
6 июня 2023
Сериал по The Last of Us стал суперхитом. Можно ли назвать его лучшей экранизацией игр в истории?
Сериал по The Last of Us стал суперхитом.Можно ли назвать его лучшей экранизацией игр в истории?
14 марта 2023

В сентябре стало известно о возможном перезапуске сериала «Офис». Об этом рассказал шоураннер американской версии сериала проекта Грег Дэниелс. Отмечается, что финальное решение о ремейке будет объявлено после завершения продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

      На Украине заявили о нехватке людей для использования западного оружия

      Российского миллиардера взяли под стражу во Франции

      Путин обвинил правящие элиты США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

      В ЛНР заочно осудили командира ВСУ за приказ обстрелять жилые дома

      Путин сравнил США с пауком

      Кадыров высказался о погромах и поисках евреев в Махачкале

      Путин заявил о плохой осведомленности кураторов Киева

      Силовики задержали 83 человека за участие в массовых беспорядках в Махачкале

      Задержаны двое подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости