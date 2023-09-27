Стало известно о возможном перезапуске сериала «Офис»

Puck News: Грег Дэниелс работает над перезапуском сериала «Офис»

Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс работает над перезапуском проекта. Об этом сообщает портал Puck News.

Отмечается, что о перезапуске проекта будет официально объявлено после завершения продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США. Подробности и другие детали ремейка комедийного сериала пока не раскрываются.

«Офис» — американский ситком, адаптация одноименного популярного сериала канала BBC. Сериал транслировался на телеканале NBC с 24 марта 2005 года по 16 мая 2013 года. В общей сложности было выпущено 9 сезонов. Адаптацией проекта для американской аудитории занимался сценарист Грег Дэниелс.

Ранее сообщалось, что продюсеры сериала по мотивам культового аниме One Piece заявили, что работа над сценарием второго сезона шоу завершена. Новые эпизоды сериала, который считается самым дорогим в истории Netflix, могут выйти в эфир через 12-18 месяцев после окончания забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.