Самый дорогой сериал в истории Netflix продлили на второй сезон

Продюсеры сериала One Piece заявили, что сценарий второго сезона шоу дописан

Продюсеры сериала по мотивам культового аниме One Piece заявили, что работа над сценарием второго сезона шоу завершена. Об этом пишет Variety.

Новые эпизоды сериала, который считается самым дорогим в истории Netflix, могут выйти в эфир через 12-18 месяцев после окончания забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

Ранее в сети появился тизер второй части финала аниме-сериала «Атака титанов» (Shingeki no kyojin). Ролик был показан в рамках фестиваля Anime Expo 2023. Студия MAPPA не объявила точную дату выхода последнего эпизода культового аниме, однако сообщалось, что премьера должна состояться осенью 2023 года.