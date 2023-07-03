Вышел тизер последнего эпизода «Атаки титанов»

В сети появился тизер второй части финала аниме «Атака титанов»

В сети появился тизер второй части финала аниме-сериала «Атака титанов» (Shingeki no kyojin). Видеоролик доступен на YouTube.

Ролик был показан в рамках фестиваля Anime Expo 2023. На данный момент студия MAPPA не объявила точную дату выхода последнего эпизода культового аниме, однако известно, что премьера должна состояться осенью 2023 года.

«Атака титанов» является экранизацией одноименной манги Хадзимэ Исаямы. События аниме разворачиваются в мире, где человечество вынуждено жить в городах, окруженных тремя стенами, которые защищают их от гигантских людоедов, называемых титанами. Сюжет повествует о судьбе главного героя Эрена Йегера, который клянется уничтожить всех титанов после того, как они разрушили его дом и лишили семьи.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории. Предполагается, что им станет экранизация культового аниме One Piece.