Стриминговый сервис Netflix выпустит самый дорогой сериал в истории

Стриминговый сервис Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Предполагается, что данным сериалом станет экранизация культового аниме One Piece. Так, стоимость одного эпизода шоу оценивается в 18 миллионов долларов, а десять серий сезона обойдутся создателям в 180 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей). Премьера сериала назначена на 31 августа.

Ранее Netflix запретил бесплатно раздавать пароли от аккаунтов другим людям, теперь эта услуга будет стоить 7,99 доллара (около 600 рублей) в месяц. Представители Netflix заявили, что стриминговый сервис начинает борьбу с незаконным обменом паролями на своем крупнейшем рынке, в США.