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13:07, 24 мая 2023Культура

Netflix запретил бесплатно раздавать друг другу пароли от аккаунтов

Netflix запустил платный обмен паролями от аккаунтов с другими людьми

Фото: sitthiphong / Shutterstock / Fotodom

Стриминговый сервис Netflix запретил бесплатно раздавать пароли от аккаунтов другим людям, теперь эта услуга будет стоить 7,99 доллара (около 600 рублей) в месяц. Об этом сообщает Variety.

Представители Netflix заявили, что стриминговый сервис начинает борьбу с незаконным обменом паролями на своем крупнейшем рынке, в США. «Ваша учетная запись Netflix предназначена для вас и людей, с которыми вы живете», — говорится в письме клиентам. В нем подчеркивается, что для совместного пользования аккаунтом с людьми, которые не входят в круг семьи, пользователям придется вносить ежемесячную плату.

Компания заявила, что начнет блокировать устройства (по истечении определенного периода времени), которые пытаются получить доступ к учетной записи Netflix без надлежащей оплаты.

Ранее сообщалось, что писатель Джефф Уилсон подал в суд на Netflix из-за нарушения авторских прав. По заявлению автора, компания использовала сюжет его произведения под названием «Месть королевы Анны» во время создания сериала «Внешние отмели».

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Варвара Кошечкина
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