Писатель подал в суд на Netflix из-за нарушения авторских прав

Писатель Джефф Уилсон подал в суд на Netflix из-за сериала «Внешние отмели»

Писатель Джефф Уилсон подал в суд на стриминговую платформу Netflix из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает TMZ.

По заявлению автора, компания использовала сюжет его произведения под названием «Месть королевы Анны» во время создания сериала «Внешние отмели». Книга Уилсона была выпущена в 2013 году и посвящена истории о четырех друзьях, занимавшихся поисками сокровищ на месте кораблекрушения у внешних берегов Северной Каролины.

Писатель заявил, что главные герои проекта Netflix были идентичны персонажам его произведения, а сюжетные линии — «похожи до жути». Он отметил, что его книга «продвигалась» такими организациями, как Discovery и History Channel, однако создатели сериала «Внешние отмели» заявляли, что вдохновлялись другими произведениями и рассказами, не упоминая работу Уилсона.

Автор через суд потребовал получить часть гонорара с выпущенного Netflix проекта, а также призвал запретить стриминговой платформе рекламировать и распространять сериал.

Сообщается, что другой писатель Кевин Вутен также подавал в суд на сервис и обвинял его в краже сюжета его книги, выпущенной в 2016 году. Тогда иск был отклонен за неимением достаточного количества сходств между произведением автора и проектом «Внешние отмели».

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