ФСБ задержала шпионившего за стратегическими объектами в пользу ВСУ мужчину

В Татарстане ФСБ задержала члена украинского легиона, собиравшего данные для ВСУ

В Татарстане задержали 33-летнего сотрудника нефтяной компании, вступившего в украинский «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и шпионившего за стратегическими объектами в республике в пользу Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в августе мужчина вступил легион. Он получал от кураторов задания: например, собирать данные на оборонно-промышленных предприятиях, а затем передавать информацию Вооруженным силам Украины.

Однако ФСБ и МВД вычислила шпиона. Теперь в отношении него возбуждено дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Члену легиона грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что калининградского бизнесмена осудили на 11 лет за попытку вступить в легион ВСУ.