Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 1 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала шпионившего за стратегическими объектами в пользу ВСУ мужчину

В Татарстане ФСБ задержала члена украинского легиона, собиравшего данные для ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Татарстане задержали 33-летнего сотрудника нефтяной компании, вступившего в украинский «Легион "Свобода России(организация признана террористической и запрещена в РФ) и шпионившего за стратегическими объектами в республике в пользу Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в августе мужчина вступил легион. Он получал от кураторов задания: например, собирать данные на оборонно-промышленных предприятиях, а затем передавать информацию Вооруженным силам Украины.

Однако ФСБ и МВД вычислила шпиона. Теперь в отношении него возбуждено дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Члену легиона грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что калининградского бизнесмена осудили на 11 лет за попытку вступить в легион ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу

      Хайди Клум в образе павлина нарядила мужа в яйцо на Хеллоуин

      Ученые рассказали о роли сахара в рационе человека

      Железнодорожные перевозки в России резко подорожали

      В Палестине сравнили планы Израиля по переселению жителей Газы с началом войны

      Игроки киевского «Хита» по футзалу отказались жать руку россиянину

      Уголовник захотел теплицу и демонтировал шумоизоляцию на федеральной трассе

      Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

      Названы лучшие детские поликлиники Москвы

      В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости