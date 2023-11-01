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14:53, 1 ноября 2023Экономика

Глава «Газпрома» заявил об узком рынке газа на Западе

Алексей Миллер: рынок газа на Западе останется узким на фоне роста спроса
Алексей Миллер

Алексей Миллер. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Рынок газа на Западе останется «узким» на фоне роста спроса, который в течение ближайших 25 лет вырастет в мире на 43 процента, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, доля газа в мировом топливно-энергетическом балансе достигнет 26 процентов, что связано с «новым укладом», предопределенным ростом производства и глобального спроса на электроэнергию, опережающими увеличение спроса на энергоресурсы в полтора раза.

Выступая на XII Петербургском международном газовом форуме, глава «Газпрома» напомнил о стремительной трансформации мирового газового рынка, выразившейся в деформации взаимоотношений, которая произошла в очень короткий промежуток времени. В результате из-за недобросовестной конкуренции и геополитической нестабильности мировой и крупные региональные рынки газа стали «чрезвычайно волатильными».

Ранее стало известно, что объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в нем. Причиной избытка назвали теплую погоду и активное наращивание поставок сжиженного природного газа.

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      Дмитрий Воронин
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