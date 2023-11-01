Госдеп назвал условие для прочного мира в израильском конфликте

Госдеп: «двугосударственное» решение арабо-израильского конфликта обеспечит мир

Власти США считают, что только «двугосударственное» решение арабо-израильского конфликта обеспечит длительный и прочный мир в регионе. Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Мы верим, что это единственное решение, которое обеспечит прочный и длительный мир», — подчеркнул он.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.