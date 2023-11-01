Опытный образец самолета Ил-96-400М впервые поднялся в воздух

Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Полет опытного образца состоялся в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте правительства России.

В ходе испытаний прошла проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, подтверждена работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Пресс-служба вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова назвала полет «демонстрацией высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторских бюро и авиазаводов». В свою очередь Сергей Чемезов, глава Ростеха (головная компания Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК, в которую входит ПАО «Ил»), подчеркнул, что российская промышленность имеет технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров.

Самолет Ил-96 — советский самолет, разработанный в 1980-х годах. Свой первый полет он совершил в 1988 году. Однако из-за эксплуатационных особенностей, в том числе высокого расхода топлива, распространения в России модель не получила. В среднем за 30 лет Воронежский авиазавод выпускал около одного борта в год (максимум три).

Ил-96-400М является модернизированной версией лайнера. У нее удлинен фюзеляж, более мощные двигатели, вместимость составляет до 370 пассажиров. Самолет вместе с МС-21, SJ-100 и Ту-214 должен прийти на смену лайнерам западной конструкции, которые, как сообщил Чемезов, начнут массово выходить из строя в 2025 году.

В соответствии с программой авиатранспортной отрасли до 2030 года, утвержденной правительством, с 2025 года, обновленный Ил-96 должны выпускать с 2025 года в количестве двух единиц.

Ранее стало известно, что коммерческие поставки еще одного упомянутого в программе самолета Ил-114-300 перенесены на несколько лет из-за неготовности двигателей.