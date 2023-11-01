Израиль нанес повторный удар по жилому кварталу лагеря беженцев Газы

WAFA: десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла повторный удар по жилому кварталу лагеря беженцев в секторе Газа. Об этом пишет агентство WAFA.

По первоначальным данным, гражданские потери от обстрела ракетами жилого квартала района Аль-Фаллуджа в лагере Джабалия составили десятки человек, также известно о десятках пострадавших.

Уточняется, что большинство пострадавших — дети и женщины.

Ранее в ООН заявили, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло почти 3,2 тысячи детей.