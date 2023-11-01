Известный рэпер переоделся в использованный тампон и рассердил фанаток

Американский рэпер Lil Nas X переоделся в использованный тампон на Хеллоуин

Известный американский рэпер Lil Nas X переоделся в костюм использованного гигиенического тампона и пришел на вечеринку в честь Хеллоуина. Соответствующий пост он сделал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летний музыкант выложил в сеть фото и видео своего светского выхода. Отмечается, что своим нарядом Lil Nas X рассердил фанаток, которые расценили это как неуважение. «Как женщина, я чувствую неуважение к себе. Lil Nas X нужно навсегда отменить», «Это самое бесящее, что я видела» — написали в комментариях к постам хип-хоп-артиста рассерженные подписчицы.

Ранее Lil Nas X «отомстил» томатному супу за то, что активисты облили им картину «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога. Он разместил фотографии, на которых видно, как исполнитель якобы бросает в картину Энди Уорхола «Банка с супом "Кэмпбелл"» полотно с подсолнухами.