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20:08, 1 ноября 2023Культура

Известный рэпер переоделся в использованный тампон и рассердил фанаток

Американский рэпер Lil Nas X переоделся в использованный тампон на Хеллоуин

Кадр: @lilnasx

Известный американский рэпер Lil Nas X переоделся в костюм использованного гигиенического тампона и пришел на вечеринку в честь Хеллоуина. Соответствующий пост он сделал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летний музыкант выложил в сеть фото и видео своего светского выхода. Отмечается, что своим нарядом Lil Nas X рассердил фанаток, которые расценили это как неуважение. «Как женщина, я чувствую неуважение к себе. Lil Nas X нужно навсегда отменить», «Это самое бесящее, что я видела» — написали в комментариях к постам хип-хоп-артиста рассерженные подписчицы.

Ранее Lil Nas X «отомстил» томатному супу за то, что активисты облили им картину «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога. Он разместил фотографии, на которых видно, как исполнитель якобы бросает в картину Энди Уорхола «Банка с супом "Кэмпбелл"» полотно с подсолнухами.

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      Сергей Равин
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