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16:31, 26 октября 2022Культура

Lil Nas X отомстил томатному супу Уорхола за картину «Подсолнухи»

Lil Nas X отомстил томатному супу, которым была облита картина «Подсолнухи» Ван Гога
Lil Nas X

Lil Nas X. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский рэпер Lil Nas X «отомстил» томатному супу за то, что активисты облили им картину «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога. Соответствующие фотографии он разместил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках видно, как исполнитель якобы бросает в картину Энди Уорхола «Банка с супом "Кэмпбелл"» полотно с подсолнухами. Работа Ван Гога была добавлена на фотографию с помощью редактора.

«Я отомщу тебе за мистера Ван Гога», — было сказано в описании картинки.

Инцидент с картиной «Подсолнухи» произошел в Лондонской национальной галерее 14 октября. Экоактивисты из организации Just Stop Oil облили работу Ван Гога стоимостью 84 миллиона долларов томатным супом с целью привлечь внимание к нефтяному кризису. Свои действия они назвали ответом на то, что Великобритания открывает новый раунд выдачи лицензий на добычу нефти и газа.

Ранее в Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов.

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Дениза Мацаева
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