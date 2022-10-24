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17:42, 24 октября 2022Культура

В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов

В Германии освободили экоактивистов, обливших картину Клода Моне картофельным пюре

Кадр: WELT Netzreporter / YouTube

В Германии освободили экоактивистов, обливших картину французского художника Клода Моне «Стог сена» картофельным пюре. Об этом сообщает Die Welt.

Уточняется, что девушка и молодой человек были освобождены после допроса в полицейском участке в Потсдаме. На активистов заведено дело о порче имущества и незаконном проникновении в здание. В настоящий момент полиция проводит расследование.

Как рассказала пресс-секретарь музея, всего в противоправной акции участвовало четверо человек.

Об инциденте в потсдамском Музее Барберини стало известно 23 октября. Экоактивисты из организации Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину картофельным пюре, после чего приклеили свои ладони к стене под ней. По данным The New York Times, картина стоит более 110 миллионов долларов.

Ранее экоактивисты из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая находится в Лондонской национальной галерее.

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Дениза Мацаева
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В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов
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