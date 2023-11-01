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11:25, 1 ноября 2023Среда обитания

Известный режиссер пожаловался на дорогие парковки в Москве

Режиссер Павел Мирзоев пожаловался на дорогие парковки в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер Павел Мирзоев, известный по работе над фильмом «Как я стал...» с Павлом Табаковым, пожаловался на дорогую парковку в Москве. О слишком высоких ценах он рассказал в интервью для «Москвич Mag».

«Мне не нравятся платные парковки в центре, вернее, даже не сами парковки, а их цена. Эта цена — запретительная. Почему даже в выходные нужно заплатить несколько тысяч, чтобы погулять три-четыре часа по центру?» — отметил Мирзоев. Он добавил, что также недоволен самокатами и велосипедами на тротуарах, которые не дают пешеходам беспрепятственно перемещаться по городу.

При этом режиссер отметил и положительные моменты жизни в российской столице, в том числе безопасность и удобные цифровые услуги. Кроме того, Мирзоев заявил, что в Москве заметно чище, чем в Нью-Йорке, Берлине и прочих мегаполисах в других странах.

Ранее жена актера Сергея Безрукова, сценаристка и режиссер Анна Матисон, сравнила жизнь в Москве и в Европе. По ее словам, Москва опережает европейские столицы по уровню комфорта и сервиса.

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      Александра Качан
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