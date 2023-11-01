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11:09, 1 ноября 2023Мир

Первые иностранцы перешли КПП между сектором Газа и Египтом

AFP: первые иностранцы перешли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Первые иностранцы перешли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. Об этом сообщает агентство France Press.

«Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт "Рафах"», — сказано в сообщении.

Ранее Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Отмечается, что «Рафах» — это единственный пограничный переход между Египтом и Газой.

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.

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      Анастасия Заикина
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