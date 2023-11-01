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03:48, 1 ноября 2023Мир

Египет разместил десятки танков на границе с Газой

Times of Israel: Египет разместил десятки танков и бронемашин возле КПП «Рафах»

Фото: Reuters

Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel.

В материале указывается, что рядом с границей видны «десятки транспортных средств». Появление тяжелой военной техники у контрольно-пропускного пункта связывают с опасениями Египта о возможном наплыве десятков тысяч беженцев. Отмечается, что «Рафах» — это единственный пограничный переходом между Египтом и Газой.

Ранее власти Израиля признали существование плана по переселению 2,3 миллиона жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал европейских чиновников оказать давление на Египет, чтобы страна согласилась принять палестинских беженцев из сектора Газа.

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