Латвия передаст Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили

Латвия передаст Украине 20 конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Латвия передаст Украине 20 конфискованный у пьяных водителей автомобилей, общая стоимость которых составляет 56 тысяч евро. Об этом сообщило латвийское издание LSM.

Эти машины передадут полтавской больнице, медицинскому центру в Харькове, городской администрации Херсона и другим организациям в Херсонской области.

Это уже не первая передача конфискованных в Латвии машин Украине. В марте 2023 года Рига передала Украине восемь конфискованных машин Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенных с 1999 по 2011 годы.