Латвия отправила изъятые у пьяных водителей авто Киеву

Delfi: Латвия отправила Киеву восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Латвия отправила Украине первую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на службу государственных доходов страны.

Партия из восьми машин была отправлена 8 марта. Отмечается, что эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum, которое передаст их защитникам Украины.

Указано, что в эту партию вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы. Предварительно, их общая стоимость оценивается в 18,5 тысяч евро.

В середине февраля Сейм Латвии утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые разрешают передавать автомобили, изъятые у пьяных водителей, в собственность украинского правительства.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине. Также Кариньш выразил мнение, что Украина должна стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО при выполнении всех условий вступления.