Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:23, 9 марта 2023Бывший СССР

Латвия отправила изъятые у пьяных водителей авто Киеву

Delfi: Латвия отправила Киеву восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Латвия отправила Украине первую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на службу государственных доходов страны.

Партия из восьми машин была отправлена 8 марта. Отмечается, что эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum, которое передаст их защитникам Украины.

Указано, что в эту партию вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы. Предварительно, их общая стоимость оценивается в 18,5 тысяч евро.

В середине февраля Сейм Латвии утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые разрешают передавать автомобили, изъятые у пьяных водителей, в собственность украинского правительства.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал вопросом времени поставки боевых самолетов Украине. Также Кариньш выразил мнение, что Украина должна стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО при выполнении всех условий вступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с попавшим под обстрел в ДНР репером Птахой
Посол России заявил о признании США профессионализма российского правительства
Латвия отправила изъятые у пьяных водителей авто Киеву
Москвичам напомнили происхождение названия столичной улицы Якиманка
В Европарламенте предупредили Грузию о последствиях подавления протестов
«Бавария» обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Боррель заявил о готовности ЕС передать Украине боеприпасы из оставшихся запасов
Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады
Выход Hogwarts Legacy для старых консолей сорвали
В Госдуме назвали США организатором беспорядков в Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.