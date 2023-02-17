В Латвии разрешили передавать Украине автомобили пьяных водителей

Delfi: сейм Латвии разрешил передавать Украине изъятые у пьяных водителей автомобили

Сейм Латвии утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые разрешают передавать автомобили, изъятые у пьяных водителей, в собственность украинского правительства. Об этом сообщает Delfi.

Глава Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис отметил, что сейчас власти могут продавать такие машины, сдавать на переработку или разбирать на запчасти. «Однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил он.

Передавать автомобили пьяных водителей на нужды украинской армии предложил глава Минфина Латвии Арвилс Ашераденс. Эту инициативу поддержала коалиция в сейме страны. Решение о возможной передаче каждой конкретной машины будет принимать правительство.

Ранее Латвия захотела обучить около двух тысяч украинских военных в 2023 году. Обучать украинских военнослужащих будут по различным программам, начиная с базовой подготовки пехоты, заканчивая специализированными курсами.