Латвия захотела обучить две тысячи украинских военных

Латвия заявила о намерении обучить около двух тысяч украинских военных в 2023 году

Латвия захотела обучить около двух тысяч украинских военных в 2023 году. Об этом намерении говорится в совместном заявлении ряда стран НАТО по итогам встречи представителей министерств обороны стран альянса в Эстонии, передает РИА Новости.

Обучать украинских военнослужащих будут по различным программам, начиная с базовой подготовки пехоты, заканчивая специализированными курсами.

19 января министры обороны Эстонии, Великобритании и Литвы, а также военные представители Испании, Нидерландов, Латвии, Польши, Германии, Словакии, Дании и Чехии встретились в эстонском городе Тапа, чтобы обсудить поставки оружия Украине.

Ранее стало известно, что в 2023 году Литва планирует создать новую дивизию армии республики. Соединение станет первым подобным формированием в стране по численности личного состава.