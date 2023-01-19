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20:18, 19 января 2023Бывший СССР

Латвия захотела обучить две тысячи украинских военных

Латвия заявила о намерении обучить около двух тысяч украинских военных в 2023 году

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Латвия захотела обучить около двух тысяч украинских военных в 2023 году. Об этом намерении говорится в совместном заявлении ряда стран НАТО по итогам встречи представителей министерств обороны стран альянса в Эстонии, передает РИА Новости.

Обучать украинских военнослужащих будут по различным программам, начиная с базовой подготовки пехоты, заканчивая специализированными курсами.

19 января министры обороны Эстонии, Великобритании и Литвы, а также военные представители Испании, Нидерландов, Латвии, Польши, Германии, Словакии, Дании и Чехии встретились в эстонском городе Тапа, чтобы обсудить поставки оружия Украине.

Ранее стало известно, что в 2023 году Литва планирует создать новую дивизию армии республики. Соединение станет первым подобным формированием в стране по численности личного состава.

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Алевтина Запольская
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