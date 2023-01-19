Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:39, 19 января 2023Бывший СССР

Литва создаст новую дивизию к 2030 году

Генерал армии Литвы Рупшис анонсировал создание в стране новой дивизии к 2030 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

К 2030 году Литва создаст и проведет развертывание новой дивизии армии республики, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС. Соединение станет первым подобным формированием в стране по численности личного состава.

«О механизированной, танковой дивизии речь не идет, но при достаточном финансировании и необходимых для этого политических решениях к 2030 году мы сможем развернуть среднюю дивизию», — сказал Рупшис.

Он также отметил, что трехмиллионное население Литвы располагает государство к созданию собственного дивизионного соединения. При этом, если стране не будет хватать определенных подразделений, их смогут обеспечить союзники Вильнюса по НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.