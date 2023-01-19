Литва создаст новую дивизию к 2030 году
Генерал армии Литвы Рупшис анонсировал создание в стране новой дивизии к 2030 году
К 2030 году Литва создаст и проведет развертывание новой дивизии армии республики, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС. Соединение станет первым подобным формированием в стране по численности личного состава.
«О механизированной, танковой дивизии речь не идет, но при достаточном финансировании и необходимых для этого политических решениях к 2030 году мы сможем развернуть среднюю дивизию», — сказал Рупшис.
Он также отметил, что трехмиллионное население Литвы располагает государство к созданию собственного дивизионного соединения. При этом, если стране не будет хватать определенных подразделений, их смогут обеспечить союзники Вильнюса по НАТО.