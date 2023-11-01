IRNA: Лаврентьев провел переговоры с секретарем совета нацбезопасности Ирана

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провел переговоры с секретарем совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом в рамках своего визита в Тегеран. Об этом сообщает иранское издание IRNA.

«На этой встрече обсуждались последние события в регионе, ситуация в Газе и сотрудничество между двумя странами в отношении этих событий», — передает издание.

Лаврентьев также передал послание российского лидера Владимира Путина иранскому коллеге Эбрахиму Раиси. Содержание письма не уточняется изданием.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что мусульманским странам следует остановить поставки нефти и еды Израилю.