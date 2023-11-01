Верховный лидер Ирана призвал прекратить поставки Израилю

Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить поставки нефти и еды Израилю

Мусульманским странам следует остановить поставки нефти и еды Израилю, призвал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит РИА Новости.

«То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, — так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль. Экспорт нефти и продовольствия должны быть прекращены», — сказал он.

По его словам, мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии. По его словам, такое поведение Израиля приведет к тому, что может заставить каждого принять меры.