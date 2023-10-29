Президент Ирана заявил о пересечении Израилем красных линий

Президент Ирана Раиси: Израиль перешел красные линии, придется принять меры

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии. Слова политика в соцсети X приводит его пресс-служба.

По его словам, такое поведения Израиля приведет к тому, что «может заставить каждого принять меры». Что конкретно имеется ввиду, не уточняется. Кроме того, в сообщении указано, что США велят Ирану не вмешиваться в конфликт, но при это сами активно поддерживают Израиль.

Ранее Раиси заявил, что Иран не имеет никакого отношения к нападению ХАМАС на Израиль. По его словам, такие обвинения не соответствуют действительности.

До этого сообщалось, что Тегеран не намерен напрямую вмешиваться в конфликт Израиля и Палестины, однако не будет препятствовать атакам ливанской группировки «Хезболла» против Тель-Авива.