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07:27, 29 октября 2023Мир

Президент Ирана заявил о пересечении Израилем красных линий

Президент Ирана Раиси: Израиль перешел красные линии, придется принять меры
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии. Слова политика в соцсети X приводит его пресс-служба.

По его словам, такое поведения Израиля приведет к тому, что «может заставить каждого принять меры». Что конкретно имеется ввиду, не уточняется. Кроме того, в сообщении указано, что США велят Ирану не вмешиваться в конфликт, но при это сами активно поддерживают Израиль.

Ранее Раиси заявил, что Иран не имеет никакого отношения к нападению ХАМАС на Израиль. По его словам, такие обвинения не соответствуют действительности.

До этого сообщалось, что Тегеран не намерен напрямую вмешиваться в конфликт Израиля и Палестины, однако не будет препятствовать атакам ливанской группировки «Хезболла» против Тель-Авива.

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      Марина Совина
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