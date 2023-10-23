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07:59, 23 октября 2023Мир

В Иране оценили возможность вступления в войну против Израиля

Reuters: Иран пока не планирует вступать в войну против Израиля

Фото: Wana News Agency / Reuters

Иран пока не планирует вступать в палестино-израильский конфликт и присоединяться к боевым действиям против Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей иранской службы безопасности.

Отмечается, что руководство страны на данном этапе решило ограничиться разрешением ливанской группировке «Хезболла» атаковать Тель-Авив. При этом, по данным агентства, в Иране стремятся не допустить эскалации конфликта, в результате которой ему придется открыто вступить в конфликт Израиля и Палестины.

Ранее Израиль пообещал ударить по Ирану, если «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере. По словам министра экономики и промышленности страны Нира Барката, всех врагов ждет то же самое, что сейчас происходит в секторе Газа.

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