Израиль пригрозил Ирану ударом

Министр Баркат: Израиль ударит по Ирану, если «Хезболла» откроет фронт на севере

Израиль пообещал смести с лица земли своих «врагов» в случае нападения. Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в интервью The Mail подчеркнул, что удар в частности будет нанесен по Ирану, если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере.

«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — заявил он.

С аналогичным предупреждением выступил и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он сообщил, что, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще «соскучится» по Второй ливанской войне и совершит «ошибку всей своей жизни».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, обвинения в сторону Ирана являются провокацией. В то же время в США имеют противоположную позицию и связывают Тегеран с нападением ХАМАС.