Израиль предупредил Ливан о разрушительных последствиях активизации «Хезболлы»

Нетаньяху: активизация «Хезболлы» приведет Ливан к разрушительным последствиям

Активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям. Об этом предупредил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

По словам политика, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще соскучится по Второй ливанской войне и совершит ошибку всей своей жизни.

«Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что в израильской армии считают, что спонсируемая Ираном группировка «Хезболла» втягивает Ливан в войну. Он предложил ливанским властям задуматься над тем, готово ли арабское государство поставить под угрозу процветание и суверенитет «ради террористов в секторе Газа».