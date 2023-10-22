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16:24, 22 октября 2023Мир

Израиль предупредил Ливан о разрушительных последствиях активизации «Хезболлы»

Нетаньяху: активизация «Хезболлы» приведет Ливан к разрушительным последствиям
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Aziz Taher / Reuters

Активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям. Об этом предупредил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

По словам политика, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще соскучится по Второй ливанской войне и совершит ошибку всей своей жизни.

«Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что в израильской армии считают, что спонсируемая Ираном группировка «Хезболла» втягивает Ливан в войну. Он предложил ливанским властям задуматься над тем, готово ли арабское государство поставить под угрозу процветание и суверенитет «ради террористов в секторе Газа».

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      Семен Александров
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