В Израиле заявили о втягивании Ливана в войну

ЦАХАЛ: группировка «Хезболла» втягивает Ливан в войну против Израиля

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что спонсируемая Ираном группировка «Хезболла» втягивает Ливан в войну. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус, его слова приводит газета The Times of Israel.

«"Хезболла" втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но может многое потерять. Они нагнетают ситуацию», — предупреждает представитель ЦАХАЛ.

Конрикус заявил, что группировка ведет «очень, очень опасную игру». По его словам, атак со стороны «Хезболлы» с каждым днем становится все больше и больше. Он предложил ливанским властям задуматься над тем, готово ли арабское государство поставить под угрозу процветание и суверенитет «ради террористов в секторе Газа».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил, что движение «Хезболла» расплатится за присоединение к боевым действиям против Тель-Авива. Галант добавил, что ЦАХАЛ в ходе конфликта с палестинским движением ХАМАС будет действовать там, где необходимо, и одержит победу.