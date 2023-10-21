Израиль предупредил «Хезболлу» о высокой цене за присоединение к конфликту

Минобороны Израиля: «Хезболла» расплатится за присоединение к боевым действиям

Движение «Хезболла» расплатится за присоединение к боевым действиям против Тель-Авива, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его цитирует ТАСС.

«Движение "Хезболла" решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену», — указал глава Минобороны. Галант добавил, что ЦАХАЛ будет действовать там, где необходимо, и одержит победу.

20 октября Армия обороны Израиля заявила, что наносит новые удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана.

