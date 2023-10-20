Израиль заявил о новых ударах по целям «Хезболлы»

Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по целям «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале заявила, что наносит новые удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям... "Хезболлы" в Ливане», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Также стало известно, что Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа.

При этом, по данным Bloomberg, США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в cекторе Газа, чтобы «выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.