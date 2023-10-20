Bloomberg: США и ЕС призвали Израиль отложить наземную операцию в Газе

США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон совместно с европейскими правительствами оказывают давление на Израиль, чтобы «выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников». Отмечается, что переговоры с палестинской группировкой, которая признана в США и ЕС террористической, проходят очень чувствительно, существует вероятность их провала.

В то же время есть признаки того, что ХАМАС может согласиться отпустить некоторых гражданских, не требуя от Израиля освобождения пленных в ответ, сказали собеседники агентства.

Ранее Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа. Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что ее целью являются разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.