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20:35, 20 октября 2023Мир

США и ЕС призвали Израиль отложить наземную операцию в Газе

Bloomberg: США и ЕС призвали Израиль отложить наземную операцию в Газе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон совместно с европейскими правительствами оказывают давление на Израиль, чтобы «выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников». Отмечается, что переговоры с палестинской группировкой, которая признана в США и ЕС террористической, проходят очень чувствительно, существует вероятность их провала.

В то же время есть признаки того, что ХАМАС может согласиться отпустить некоторых гражданских, не требуя от Израиля освобождения пленных в ответ, сказали собеседники агентства.

Ранее Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа. Израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что ее целью являются разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.

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      Варвара Кошечкина
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