Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа

Посол Израиля в России Бен Цви: принято решение о начале операции в секторе Газа

Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви, его цитирует ТАСС.

«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников», — сказал он.

По словам дипломата, эти задачи невозможно осуществить без проведения наземной операции. «Надо не забывать, что у нас больше 1400 убитых. Надо это все прекращать, надо это решать», — подчеркнул Бен Цви.

Ранее эксперты газеты The Washington Times предупредили, что ХАМАС может иметь в резерве продвинутое оружие и применить его против Израиля в ответ на наземную операцию в секторе Газа. В частности, опасения вызывают возможные удары по целям, которые расположены относительно далеко от линии фронта. Таким оружием может быть, например, крупная ракета с хорошей системой наведения или подводный беспилотник.