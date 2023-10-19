Эксперты предупредили о возможности наличия у ХАМАС продвинутого оружия

WP: эксперты опасаются, что ХАМАС может иметь технологически продвинутое оружие

Движение ХАМАС может иметь в резерве продвинутое оружие и применить его против Израиля в ответ на наземную операцию в секторе Газа. Об опасениях экспертов рассказывает газета Washington Times.

В частности, опасения вызывают возможные удары по целям, которые расположены относительно далеко от линии фронта. Таким оружием может быть, например, крупная ракета с хорошей системой наведения или подводный беспилотник. На основе каких данных были сделаны такие выводы и предположения, аналитики не уточнили.

Наземная операция в секторе Газа может начаться в самое ближайшее время. Она станет частью ответных мер израильских вооруженных сил на нападения на страну 7 октября. Тогда боевики движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля.

Жесткая реакция Израиля вызвала осуждения со стороны арабских стран и Турции, к мирному разрешению конфликта призывают многие страны, в том числе Россия и Китай.