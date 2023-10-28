Иран заявил о непричастности к атаке ХАМАС на Израиль

Президент Ирана Раиси отрицает причастность к нападению ХАМАС на Израиль

Иран непричастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявил президент страны Эбрахим Раиси, передает РИА Новости.

По его словам, подобные обвинения в адрес Тегерана не соответствуют действительности. Иранский лидер подчеркнул, что сопротивление в Палестине независимо и самостоятельно принимает решения. «Они [сторонники сопротивления] не получают никаких приказов из Тегерана», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Иран пока не планирует вступать в палестино-израильский конфликт и присоединяться к боевым действиям против Израиля. При этом руководство страны не станет препятствовать атакам ливанской группировки «Хезболла» на Тель-Авив.